Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 15:40
    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev və İordaniya Ticarət-Sənaye Palatasının sədri Xəlil Əl-Həc Taufik əməkdaşlığın inkişafı perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Azərbaycan və İordaniya arasında ticari-iqtisadi münasibətlərin hazırkı vəziyyəti, həmçinin, əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub", - məlumatda bildirilib.

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества
    Azerbaijan, Jordan discuss prospects for developing cooperation

