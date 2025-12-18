Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 18 dekabr, 2025
- 15:40
Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev və İordaniya Ticarət-Sənaye Palatasının sədri Xəlil Əl-Həc Taufik əməkdaşlığın inkişafı perspektivlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Azərbaycan və İordaniya arasında ticari-iqtisadi münasibətlərin hazırkı vəziyyəti, həmçinin, əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
16:02
Kamran Əliyev Qətərdə beynəlxalq tədbirdə iştirak edirXarici siyasət
16:01
Azərbaycan daha bir ölkədən qoyun əti tədarük etməyə başlayıbBiznes
15:57
Foto
Azərbaycanda müasir əyar laboratoriyaları yaradılacaqBiznes
15:56
AQTA Yeni il hədiyyə qutuları ilə bağlı istehlakçılara müraciət edibSağlamlıq
15:49
Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənibİnfrastruktur
15:48
"Araz-Naxçıvan" təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edibFutbol
15:47
Foto
Xankəndi sakinləri üçün oftalmoloji tibbi müayinələr keçirilirSağlamlıq
15:42
Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"nın 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
15:40