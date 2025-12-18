Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Пашинян: Армения получит 20 млн евро от Европейского фонда мира

    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 15:33
    Пашинян: Армения получит 20 млн евро от Европейского фонда мира

    Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о снятии Венгрией вето на решение о выделении Еревану 20 млн евро из Европейского фонда мира.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

    "Министр иностранных дел Армении сообщил мне, что венгерские коллеги согласились с решением, и есть консенсус. Де-юре решение будет принято, оно будет опубликовано. Пока не могу сказать о содержании, но в любом случае это будет способствовать и будет потрачено в соответствии с логикой мира", - сказал Пашинян журналистам.

    Напомним, что в июле 2024 года Армения получила единовременный грант в размере 10 млн евро от Европейского фонда мира на создание полевого модульного лагеря. В марте 2025 года Ереван направил вторую заявку на получение поддержки от Европейского фонда мира. Позже Венгрия заблокировала решение о предоставлении Армении 20 млн евро от Европейского фонда мира.

