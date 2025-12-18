WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ermənistan Avropa Sülh Fondundan 20 milyon avro alacaq

    Region
    • 18 dekabr, 2025
    • 16:18
    Ermənistan Avropa Sülh Fondundan 20 milyon avro alacaq

    Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Macarıstanın Avropa Sülh Fondundan Yerevana 20 milyon avro ayrılması barədə vetosunu ləğv etməsi haqqında məlumatı təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    "Ermənistan xarici işlər naziri mənə bildirdi ki, macar həmkarları qərarla razılaşıb və konsensus var. De-yure qərar qəbul edilib və dərc olunacaq. Hələ məzmun barədə heçnə deyə bilmərəm, lakin hər halda bu, sülh məntiqinə uyğun olaraq töhfə verəcək və xərclənəcək", - deyə N.Paşinyan jurnalistlərə deyib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ilin iyul ayında Ermənistan Avropa Sülh Fondundan səhra modul düşərgəsinin yaradılması üçün 10 milyon avro məbləğində birdəfəlik qrant alıb. 2025-ci ilin martında İrəvan Avropa Sülh Fondundan dəstək almaq üçün ikinci ərizə göndərib. Daha sonra Macarıstan Avropa Sülh Fondundan Ermənistana 20 milyon avro verilməsi barədə qərarı bloklayıb.

    Ermənistan Macaristan
    Пашинян: Армения получит 20 млн евро от Европейского фонда мира

    Son xəbərlər

    16:36

    Azərbaycan Çindən toyuq ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:34
    Foto

    Ordubadda açıq hava idman qurğuları istifadəyə verilib

    Fərdi
    16:20

    "Qarabağ"ın qapıçısı əməliyyat olunub

    Futbol
    16:18

    Ermənistan Avropa Sülh Fondundan 20 milyon avro alacaq

    Region
    16:12
    Rəy

    Rusiyanın dondurulmuş aktivləri – Avropa İttifaqı və Ukraynanın gələcəyi - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Yevgeni Vinokurov: "Mərkəzi Asiya ölkələrinin ümumi ÜDM-i 600 milyard dolları keçəcək"

    Maliyyə
    16:03
    Foto

    "Global Media Group"un 55 əməkdaşı "Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi" yubiley medalı ilə təltif olunub

    Media
    16:03

    Qubada sərnişin avtobusu piyadaları vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    16:02
    Foto

    Kamran Əliyev Qətərdə beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti