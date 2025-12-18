Кямаледдин Гейдаров отметил роль транспорта и логистики в связях с Катаром

Азербайджан и Катар обладают достаточным потенциалом для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, выступая на официальном приеме в Баку по случаю Национального дня Катара.

По его словам, наращивание совместных усилий в сфере транспорта и логистики, использование транзитного потенциала Азербайджана, а также укрепление двусторонних связей в области финансов, образования, культуры и туризма отвечают взаимным интересам обеих стран и будут способствовать развитию стратегического партнерства.

Гейдаров отметил, что устойчивое и динамичное развитие Катара создало прочную основу для дальнейшего углубления азербайджано-катарских отношений и определения новых направлений сотрудничества. "В этом контексте Совместная экономическая, торговая и техническая комиссия Азербайджана и Катара играет ключевую роль в развитии экономического взаимодействия", - подчеркнул министр.

Он также заявил, что сформированная между странами правовая база создает благоприятные условия для расширения контактов между гражданами. Кроме того, безвизовый режим, введенный на основе договоренностей на высоком уровне, а также регулярные прямые авиарейсы между Баку и Дохой значительно способствовали развитию туризма и расширению деловых и гуманитарных связей.

В целом, министр подчеркнул, что Азербайджан высоко оценивает заинтересованность Катара в расширении сфер сотрудничества и дальнейшем укреплении двусторонних отношений.