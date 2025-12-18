Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Инфраструктура
    • 18 декабря, 2025
    • 15:48
    AYNA: На проспекте Хатаи в Баку улучшают организацию движения

    В Баку началась реализация нового проекта по улучшению дорожного движения на проспекте Хатаи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Проект направлен на повышение пропускной способности дороги, улучшение безопасности движения и развитие альтернативных видов транспорта. В его рамках проведено перераспределение полос движения без изменения их общего количества - за счет более эффективного использования геометрии проезжей части.

    На участке от пересечения с улицей Мирали Гашгая до улицы Кероглу Рагимова будет обустроена полоса для микромобильного транспорта протяженностью 1,9 км. Для обеспечения безопасности пользователей микромобильного транспорта между тротуаром и проезжей частью предусмотрены парковочные зоны.

    На участке от пересечения с улицей Нуреддина Сулейманова до улицы Демирчизаде планируется организация 316 парковочных мест. Также с учетом интенсивности пешеходного движения на проспекте будут созданы наземные пешеходные переходы.

    Кроме того, оптимизируют расположение остановок общественного транспорта, а в рамках проекта установят современные дорожные знаки и нанесут разметку с повышенным светоотражением.

    AYNA полосы для микромобильности проспект Хатаи
    AYNA: Bakının Xətai prospektində hərəkət təkmilləşdirilir

