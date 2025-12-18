Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

    Бизнес
    • 18 декабря, 2025
    • 15:47
    В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

    Центр организации аукционов и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов 29 января проведут очередной аукцион.

    Об этом Report сообщили в Агентстве.

    Согласно информации, на аукционе инвесторам будут предложены месторождения песка и гравия "Гёйчай" (3 га) в Гёйчайском районе, "Ахсучай" (6 га) в Ахсуинском районе, "Бахрамтепе II" (10,9 га) в Имишлинском районе, месторождения мраморного известняка "Шелли" (3 га) и "Бурундаг" (2 га) в Агдамском районе, а также месторождения глины "Сумгайыт" (2,57 га) в городе Сумгайыт.

    Желающие принять участие в аукционе могут подать документы до 18:00 22 января 2026 года в "Бакинский дом МСП" (город Баку, проспект Зии Буниятова, 38С, 1969-й квартал ).

    Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Центра организации аукционов.

    месторождения полезные ископаемые инвесторы аукцион
    Azərbaycanda 6 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılacaq

    Последние новости

    15:48

    AYNA: На проспекте Хатаи в Баку улучшают организацию движения

    Инфраструктура
    15:47

    В Азербайджане утвержден порядок финансирования международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    15:47

    В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

    Бизнес
    15:39

    С 2022 года объем несуверенного финансирования МФО в Евразийском регионе превысил $21 млрд

    Финансы
    15:33

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества

    Внешняя политика
    15:33

    Пашинян: Армения получит 20 млн евро от Европейского фонда мира

    В регионе
    15:32

    Кямаледдин Гейдаров отметил роль транспорта и логистики в связях с Катаром

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Временный поверенный: Катар заинтересован в развитии экономических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:24

    Великобритания ввела санкции против четырех нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    Лента новостей