В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов 29 января проведут очередной аукцион.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно информации, на аукционе инвесторам будут предложены месторождения песка и гравия "Гёйчай" (3 га) в Гёйчайском районе, "Ахсучай" (6 га) в Ахсуинском районе, "Бахрамтепе II" (10,9 га) в Имишлинском районе, месторождения мраморного известняка "Шелли" (3 га) и "Бурундаг" (2 га) в Агдамском районе, а также месторождения глины "Сумгайыт" (2,57 га) в городе Сумгайыт.

Желающие принять участие в аукционе могут подать документы до 18:00 22 января 2026 года в "Бакинский дом МСП" (город Баку, проспект Зии Буниятова, 38С, 1969-й квартал ).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Центра организации аукционов.