WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanda 6 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    • 18 dekabr, 2025
    • 15:17
    Azərbaycanda 6 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılacaq

    Yanvarın 29-da İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Hərracların Təşkili Mərkəzi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi ilə birlikdə faydalı qazıntı yataqlarının istifadəyə verilməsi üzrə növbəti dəfə hərrac keçirəcək.

    "Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərracda Göyçay rayonu "Göyçay" (3 ha), Ağsu rayonu "Ağsuçay" (6 ha), İmişli rayonu "Bəhrəmtəpə II" (10.9 ha) qum-çınqıl, Ağdam rayonu "Şelli" (3 ha) və "Burundağ" (2 ha) mərmərləşmiş əhəngdaşı və Sumqayıt şəhərində "Sumqayıt" (2.57 ha) gil yataqları investorlara təklif olunacaq.

    İddiaçılar hərracda iştirakla bağlı sənədləri 22 yanvar 2026-ci il saat 18:00-a qədər "Bakı KOB evi"nə (Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti, 38C, 1969-cu məhəllə) təqdim edə bilərlər.

    Əsas şərtlər tоplusunu əldə etmək və hərracda iştirak üçün iddiaçılar hərrac haqqında elanda qeyd оlunan məbləğdə xidmət haqqını və behi ödəməlidirlər. Hərracda xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri də iştirak edə bilərlər. Hərrac Əmlak Xidmətləri Məkanında keçiriləcəkdir.

    Elan ilə Hərracların Təşkili Mərkəzinin rəsmi saytına (auksion.gov.az) daxil olub tanış olmaq olar.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti hərrac faydalı qazıntı yatağı
    В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

    Son xəbərlər

    15:57

    Azərbaycanda müasir əyar laboratoriyaları yaradılacaq

    Biznes
    15:56

    AQTA Yeni il hədiyyə qutuları ilə bağlı istehlakçılara müraciət edib

    Sağlamlıq
    15:49

    Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənib

    İnfrastruktur
    15:48

    "Araz-Naxçıvan" təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edib

    Futbol
    15:47
    Foto

    Xankəndi sakinləri üçün oftalmoloji tibbi müayinələr keçirilir

    Sağlamlıq
    15:42

    Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"nın 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    15:40

    Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:38

    EDB: Dünya iqtisadiyyatı 2026-cı ildə bir qədər yavaşlayacaq

    Maliyyə
    15:30

    Britaniya Rusiyanın dörd neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti