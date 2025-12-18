"Araz-Naxçıvan" təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edib
Futbol
- 18 dekabr, 2025
- 15:48
Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turdan təxirə salınmış "Araz-Naxçıvan" - U-19 matçı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Olimpik Star"da baş tutan görüş Naxçıvan təmsilçisinin 12:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Bu nəticədən sonra son ölkə çempionu qış fasiləsinə 25 xalla turnir cədvəlinin zirvəsində yollanıb. U-19 isə 6 xalla beşincidir.
Qeyd edək ki, futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında III dövrəyə 2026-cı il yanvarın 19-da start veriləcək.
Son xəbərlər
15:57
Foto
Azərbaycanda müasir əyar laboratoriyaları yaradılacaqBiznes
15:56
AQTA Yeni il hədiyyə qutuları ilə bağlı istehlakçılara müraciət edibSağlamlıq
15:49
Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənibİnfrastruktur
15:48
"Araz-Naxçıvan" təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edibFutbol
15:47
Foto
Xankəndi sakinləri üçün oftalmoloji tibbi müayinələr keçirilirSağlamlıq
15:42
Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"nın 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
15:40
Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edibXarici siyasət
15:38
EDB: Dünya iqtisadiyyatı 2026-cı ildə bir qədər yavaşlayacaqMaliyyə
15:30