    Futbol
    • 18 dekabr, 2025
    • 15:48
    Araz-Naxçıvan təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edib

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turdan təxirə salınmış "Araz-Naxçıvan" - U-19 matçı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Olimpik Star"da baş tutan görüş Naxçıvan təmsilçisinin 12:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Bu nəticədən sonra son ölkə çempionu qış fasiləsinə 25 xalla turnir cədvəlinin zirvəsində yollanıb. U-19 isə 6 xalla beşincidir.

    Qeyd edək ki, futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında III dövrəyə 2026-cı il yanvarın 19-da start veriləcək.

    "Araz-Naxçıvan" klubu Azərbaycan Yüksək Liqası U-19 futzal təxirə salınmış oyun

