Gülüstan vilayətində iğtişaş təşkilatçıları saxlanılıb
Region
- 11 yanvar, 2026
- 17:42
İranın Gülüstan vilayətində iğtişaşların bir sıra təşkilatçıları saxlanılıb, digərləri isə təqib altındadır və yaxın zamanda həbs olunacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gülüstan vilayətinin Məhkəmə İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, baş verən iğtişaşlar zamanı Gürganda 4 bank binası dağıdılıb və daha 2 bank binasına 50% ziyan vurulub.
Bundan başqa, Gürgan vilayətinin inzibati binası da yandırılıb.
Son xəbərlər
18:00
Sabahdan Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
17:57
"Sabah" yoxlama oyununda "Şamaxı"nı məğlub edibFutbol
17:50
Tramp: Kuba artıq Venesueladan neft və pul almayacaqDigər ölkələr
17:42
Gülüstan vilayətində iğtişaş təşkilatçıları saxlanılıbRegion
17:36
İsrail Baş nazirinin ofis rəhbəri məxfi məlumatların sızdırılması ilə bağlı dindirilibDigər ölkələr
17:25
Londonda İran səfirliyinə hücum edənlər həbs olunubDigər ölkələr
17:12
Skandinaviya diplomatları Trampın iddialarını rədd ediblərDigər ölkələr
17:05
Avstraliyada qasırğa 22 mindən çox insanı işıqsız qoyubDigər ölkələr
16:47