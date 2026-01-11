İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 17:42
    Gülüstan vilayətində iğtişaş təşkilatçıları saxlanılıb

    İranın Gülüstan vilayətində iğtişaşların bir sıra təşkilatçıları saxlanılıb, digərləri isə təqib altındadır və yaxın zamanda həbs olunacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gülüstan vilayətinin Məhkəmə İdarəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, baş verən iğtişaşlar zamanı Gürganda 4 bank binası dağıdılıb və daha 2 bank binasına 50% ziyan vurulub.

    Bundan başqa, Gürgan vilayətinin inzibati binası da yandırılıb.

    В иранской провинции Гюлистан задержаны организаторы беспорядков

