В иранской провинции Гюлистан задержаны организаторы беспорядков

В иранской провинции Гюлистан задержаны ряд организаторов беспорядков, остальные находятся под следствием и в ближайшее время будут арестованы.

Как сообщает Report, об этом заявило Управление судебной власти провинции Гюлистан.

Отмечается, что в ходе произошедших беспорядков в городе Горган были разрушены здания четырех банков, еще двум банковским зданиям нанесен ущерб в размере 50%.

Кроме того, было подожжено административное здание провинции Горган.