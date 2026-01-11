В иранской провинции Гюлистан задержаны организаторы беспорядков
В регионе
- 11 января, 2026
- 17:44
В иранской провинции Гюлистан задержаны ряд организаторов беспорядков, остальные находятся под следствием и в ближайшее время будут арестованы.
Как сообщает Report, об этом заявило Управление судебной власти провинции Гюлистан.
Отмечается, что в ходе произошедших беспорядков в городе Горган были разрушены здания четырех банков, еще двум банковским зданиям нанесен ущерб в размере 50%.
Кроме того, было подожжено административное здание провинции Горган.
