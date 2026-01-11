В иранской провинции Гюлистан задержаны организаторы беспорядков

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    • 11 января, 2026
    • 17:44
    В иранской провинции Гюлистан задержаны ряд организаторов беспорядков, остальные находятся под следствием и в ближайшее время будут арестованы.

    Как сообщает Report, об этом заявило Управление судебной власти провинции Гюлистан.

    Отмечается, что в ходе произошедших беспорядков в городе Горган были разрушены здания четырех банков, еще двум банковским зданиям нанесен ущерб в размере 50%.

    Кроме того, было подожжено административное здание провинции Горган.

