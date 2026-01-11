Avstraliyada qasırğa 22 mindən çox insanı işıqsız qoyub
Digər ölkələr
- 11 yanvar, 2026
- 17:05
Avstraliyada 22 mindən çox insan "Kodzi" siklonu səbəbindən elektrik və istiliksiz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABC televiziya kanalı məlumat verib.
Qeyd olunub ki, elektrik kəsintiləri əsasən Makkay və Uitsandey bölgələrində baş verib.
Artıq qasırğa zəifləyərək tropik siklona çevrilib və ölkə daxilində hərəkət edir.
Hakimiyyət orqanları şiddətli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıqlarını davam etdirir.
