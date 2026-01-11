В Австралии более 20 тыс. человек остались без электричества из-за циклона

В Австралии не менее 22 тыс. человек остались без света и отопления из-за циклона "Кодзи".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

По его информации, подача электроэнергии нарушена главным образом в регионах Маккай и Уитсандей. Ураган "Кодзи" ослабел до уровня тропического циклона и движется вглубь материка.

Предупреждение властей о неблагоприятных погодных условиях остается в силе.