    В Австралии более 20 тыс. человек остались без электричества из-за циклона

    В Австралии не менее 22 тыс. человек остались без света и отопления из-за циклона "Кодзи".

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

    По его информации, подача электроэнергии нарушена главным образом в регионах Маккай и Уитсандей. Ураган "Кодзи" ослабел до уровня тропического циклона и движется вглубь материка.

    Предупреждение властей о неблагоприятных погодных условиях остается в силе.

