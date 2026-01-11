Londonda İran səfirliyinə hücum edənlər həbs olunub
Digər ölkələr
- 11 yanvar, 2026
- 17:25
İranın Böyük Britaniyadakı səfirliyinə hücum edənlərdən ikisi həbs olunub.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, onlardan birinə icazəsiz giriş və polis məmuruna hücum, digərinə qarşı isə icazəsiz giriş ittihamı irəli sürülüb.
Böyük Britaniyanın hüquq-mühafizə orqanları icazəsiz giriş şübhəsi ilə başqa bir şəxsin müəyyən edilib təqib olunduğunu və səfirliyin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün məmurların ərazidə qalacağını bildirib.
Qeyd edək ki, yanvarın 10-da Londonda etirazçılardan biri İran səfirliyinin binası üzərindəki bayrağı endirib.
Son xəbərlər
18:00
Sabahdan Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
17:57
"Sabah" yoxlama oyununda "Şamaxı"nı məğlub edibFutbol
17:50
Tramp: Kuba artıq Venesueladan neft və pul almayacaqDigər ölkələr
17:42
Gülüstan vilayətində iğtişaş təşkilatçıları saxlanılıbRegion
17:36
İsrail Baş nazirinin ofis rəhbəri məxfi məlumatların sızdırılması ilə bağlı dindirilibDigər ölkələr
17:25
Londonda İran səfirliyinə hücum edənlər həbs olunubDigər ölkələr
17:12
Skandinaviya diplomatları Trampın iddialarını rədd ediblərDigər ölkələr
17:05
Avstraliyada qasırğa 22 mindən çox insanı işıqsız qoyubDigər ölkələr
16:47