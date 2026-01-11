İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Londonda İran səfirliyinə hücum edənlər həbs olunub

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 17:25
    Londonda İran səfirliyinə hücum edənlər həbs olunub

    İranın Böyük Britaniyadakı səfirliyinə hücum edənlərdən ikisi həbs olunub.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, onlardan birinə icazəsiz giriş və polis məmuruna hücum, digərinə qarşı isə icazəsiz giriş ittihamı irəli sürülüb.

    Böyük Britaniyanın hüquq-mühafizə orqanları icazəsiz giriş şübhəsi ilə başqa bir şəxsin müəyyən edilib təqib olunduğunu və səfirliyin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün məmurların ərazidə qalacağını bildirib.

    Qeyd edək ki, yanvarın 10-da Londonda etirazçılardan biri İran səfirliyinin binası üzərindəki bayrağı endirib.

    İran səfirliyi London Həbs
    Арестованы двое участников протестов у здания посольства Ирана в Лондоне

    Son xəbərlər

    18:00

    Sabahdan Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    17:57

    "Sabah" yoxlama oyununda "Şamaxı"nı məğlub edib

    Futbol
    17:50

    Tramp: Kuba artıq Venesueladan neft və pul almayacaq

    Digər ölkələr
    17:42

    Gülüstan vilayətində iğtişaş təşkilatçıları saxlanılıb

    Region
    17:36

    İsrail Baş nazirinin ofis rəhbəri məxfi məlumatların sızdırılması ilə bağlı dindirilib

    Digər ölkələr
    17:25

    Londonda İran səfirliyinə hücum edənlər həbs olunub

    Digər ölkələr
    17:12

    Skandinaviya diplomatları Trampın iddialarını rədd ediblər

    Digər ölkələr
    17:05

    Avstraliyada qasırğa 22 mindən çox insanı işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    16:47

    Xaçmazda qatarın qarşısına qəfil insan çıxıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti