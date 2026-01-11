Арестованы двое участников протестов у здания посольства Ирана в Лондоне
Другие страны
- 11 января, 2026
- 17:39
Двое из участников вчерашних протестов у посольства Ирана в Великобритании арестованы.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, им предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание дипмиссии, один из них также обвиняется в нападении на полицейского.
В правоохранительных органах Соединенного Королевства заявили, что еще один подозреваемый в незаконном проникновении был установлен и разыскивается. Полиция продолжает обеспечивать безопасность на территории посольства.
Отметим, что 10 января в Лондоне один из демонстрантов взобрался на балкон здания посольства Ирана и сменил нынешний флаг Исламской Республики на дореволюционный.
