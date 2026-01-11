İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    İsrail Baş nazirinin ofis rəhbəri məxfi məlumatların sızdırılması ilə bağlı dindirilib

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 17:36
    İsrail Baş nazirinin ofis rəhbəri məxfi məlumatların sızdırılması ilə bağlı dindirilib

    İsrailin Baş nazirinin administrasiya rəhbəri Tsaxi Braverman saxlanılıb və ağır cinayətlərin araşdırılması üzrə polis şöbəsinə aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, o, xarici KİV-lərə məxfi məlumatların sızdırılması ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində şübhəli şəxs qismində dindirilib.

    "Bu gün səhər "Lahav 433" xüsusi bölməsinin əməkdaşları Baş nazirin dəftərxanasından yüksək vəzifəli məmuru istintaqa maneə törətməkdə şübhəli bilərək saxlayıblar", - polisin bəyanatında deyilir.

    Artıq şöbənin əməkdaşları Bravermanın evində axtarış aparıblar.

    Daha sonra müxalifət lideri Yair Lapid Bravermanın Böyük Britaniyada İsrail səfiri təyin edilməsinin dayandırılmasına çağırıb. Lakin İsrailin XİN rəhbəri Gideon Saar bu çağırışı rədd edərək, Baş nazirin ofis rəhbərinin qanuni şəkildə Birləşmiş Krallıqda İsrail səfiri vəzifəsinə təyin edildiyini qeyd edib. Məlumata görə, onun təyinatı bütün lazımi mərhələlərdən keçib.

    "Araşdırmanın Bravermanın təyinatını ləğv etmək və ya onu vəzifəsindən kənarlaşdırmaq üçün əsas olmadığını düşünürəm", - Saar vurğulayıb.

    Tsaxi Braverman İsrail məxfi məlumatların sızdırılması
    Глава офиса премьера Израиля допрошен по делу об утечке секретных данных

    Son xəbərlər

    18:00

    Sabahdan Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    17:57

    "Sabah" yoxlama oyununda "Şamaxı"nı məğlub edib

    Futbol
    17:50

    Tramp: Kuba artıq Venesueladan neft və pul almayacaq

    Digər ölkələr
    17:42

    Gülüstan vilayətində iğtişaş təşkilatçıları saxlanılıb

    Region
    17:36

    İsrail Baş nazirinin ofis rəhbəri məxfi məlumatların sızdırılması ilə bağlı dindirilib

    Digər ölkələr
    17:25

    Londonda İran səfirliyinə hücum edənlər həbs olunub

    Digər ölkələr
    17:12

    Skandinaviya diplomatları Trampın iddialarını rədd ediblər

    Digər ölkələr
    17:05

    Avstraliyada qasırğa 22 mindən çox insanı işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    16:47

    Xaçmazda qatarın qarşısına qəfil insan çıxıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti