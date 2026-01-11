Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Глава офиса премьера Израиля допрошен по делу об утечке секретных данных

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 16:54
    Глава администрации премьер-министра Израиля Цахи Браверман был задержан и доставлен в отдел полиции по расследованию тяжких преступлений.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel.

    Отмечается, что он был допрошен в качестве подозреваемого в рамках расследования дела об утечке конфиденциальной информации в иностранные СМИ.

    "Сегодня утром сотрудники спецподразделения "Лахав 433" задержали высокопоставленного чиновника из канцелярии премьер-министра по подозрению в препятствовании следствию", - говорится в заявлении полиции.

    Сотрудники отдела провели обыск в доме Бравермана и допросили его в штаб-квартире в Лоде по подозрению в препятствовании правосудию.

    Позднее лидер оппозиции Яир Лапид призвал приостановить назначение Бравермана послом Израиля в Великобритании в свете сегодняшнего допроса. Однако глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг этот призыв, отметив, что глава офиса премьера "был законно назначен на должность посла Израиля в Соединенном Королевстве. Его назначение прошло все необходимые этапы".

    "Я не считаю, что само по себе проведение расследования является основанием для отмены назначения Бравермана или отстранения его от должности", - утверждал Саар.

    Лента новостей