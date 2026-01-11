"Sabah" yoxlama oyununda "Şamaxı"nı məğlub edib
Futbol
- 11 yanvar, 2026
- 17:57
Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Sabah" və "Şamaxı" komandaları bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.
"Report"un məlumatına görə, matç "Bank Respublika Arena"da keçirilib.
Qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.
Qeyd edək ki, "Sabah" 16 turdan sonra 37 xalla çempionatda liderdir. "Şamaxı" 20 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.
