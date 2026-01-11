İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Sabah" yoxlama oyununda "Şamaxı"nı məğlub edib

    Futbol
    • 11 yanvar, 2026
    • 17:57
    Sabah yoxlama oyununda Şamaxını məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Sabah" və "Şamaxı" komandaları bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.

    "Report"un məlumatına görə, matç "Bank Respublika Arena"da keçirilib.

    Qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

    Qeyd edək ki, "Sabah" 16 turdan sonra 37 xalla çempionatda liderdir. "Şamaxı" 20 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

