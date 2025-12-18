Beynəlxalq ikili diplom proqramı üzrə təhsil səviyyələrinin seçimi qaydası təsdiqlənib
Elm və təhsil
- 18 dekabr, 2025
- 15:21
Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçiriləcəyi xarici tərəfdaş ali təhsil müəssisələrinin, ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarının və təhsil səviyyələrinin seçimi qaydası təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Bu qayda beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçiriləcəyi xarici tərəfdaş ali təhsil müəssisələrinin, ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarının və təhsil səviyyələrinin seçimi meyarlarını və prosedurlarını tənzimləyir.
Qaydada Proqrama dair müqavilənin bağlanılması, Proqrama tələbə seçimi şərtləri göstərilir.
Son xəbərlər
15:57
Azərbaycanda müasir əyar laboratoriyaları yaradılacaqBiznes
15:56
AQTA Yeni il hədiyyə qutuları ilə bağlı istehlakçılara müraciət edibSağlamlıq
15:49
Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənibİnfrastruktur
15:48
"Araz-Naxçıvan" təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edibFutbol
15:47
Foto
Xankəndi sakinləri üçün oftalmoloji tibbi müayinələr keçirilirSağlamlıq
15:42
Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"nın 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
15:40
Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edibXarici siyasət
15:38
EDB: Dünya iqtisadiyyatı 2026-cı ildə bir qədər yavaşlayacaqMaliyyə
15:30