ABŞ-nin hərbi təyyarələri Venesuela sahillərində səmaya qaldırılıb
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 01:58
ABŞ-nin dörd hərbi təyyarəsi mümkün hərbi münaqişə barədə xəbərlər fonunda Venesuela sahillərinin səmasındadır.
Bu barədə "Report" "Flightradar24" uçuşları izləmə xidmətinin məlumatlarına istinadən xəbər verir.
Söhbət "F/A-18E/F Super Hornet" qırıcısından, iki ədəd "Boeing EA-18g Growler" radioelektron döyüş təyyarəsindən və "E-2D Advanced Hawkeye" uzaq mənzilli radiolakasiya taktiki təyyarəsindən gedir.
