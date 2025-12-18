WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    ABŞ-nin hərbi təyyarələri Venesuela sahillərində səmaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 01:58
    ABŞ-nin dörd hərbi təyyarəsi mümkün hərbi münaqişə barədə xəbərlər fonunda Venesuela sahillərinin səmasındadır.

    Bu barədə "Report" "Flightradar24" uçuşları izləmə xidmətinin məlumatlarına istinadən xəbər verir.

    Söhbət "F/A-18E/F Super Hornet" qırıcısından, iki ədəd "Boeing EA-18g Growler" radioelektron döyüş təyyarəsindən və "E-2D Advanced Hawkeye" uzaq mənzilli radiolakasiya taktiki təyyarəsindən gedir.

    ABŞ Venesuela Hərbi təyyarə
    Авиация США поднята в небо у берегов Венесуэлы

