WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan 2025-ci ilin əvvəlindən Türkiyəyə qaz tədarükünü 3,5 % artırıb

    Energetika
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:32
    Azərbaycan 2025-ci ilin əvvəlindən Türkiyəyə qaz tədarükünü 3,5 % artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyəyə 9 milyard 798,4 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Enerji Bazarını Tənzimləmə Qurumunun (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK) hesabatında qeyd olunub.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 3,5 % çoxdur.

    Qeyd olunan həcmin 9 milyard 410,9 milyon kubmetri uzunmüddətli, 387,5 milyon kubmetri isə spot müqavilələri əsasında tədarük edilib.

    Oktyabrda Azərbaycandan Türkiyəyə 996,8 milyon kubmetr təbii qaz (- 1,17 %) ixrac edilib.

    Bu həcmin 977,6 milyon kubmetri uzunmüddətli müqavilələr, 19,2 milyon kubmetri isə spot mexanizmi əsasında tədarük edilib.

    Oktyabrda Türkiyə 4 milyard 104,8 milyon kubmetr qaz (+3,86 %) idxal edib. Bunun 3 milyard 445,4 milyon kubmetri (83,94 %) boru kəməri qazının, 659,4 milyon kubmetri (16,06 %, +1,8 dəfə) mayeləşdirilimiş təbii qazın payına düşüb.

    Oktyabrda Azərbaycan Türkiyəyə təbii qaz ixrac edən ikinci ölkə olub. Həmin ay Türkiyənin ümumilikdə idxal etdiyi təbii qazın 24,3 %-i Azərbaycanın payına düşüb. Türkiyəyə qaz ixracına görə birinci yeri Rusiya (39,7 %), üçüncü yeri İran (20 %), dördüncü yeri Əlcəzair (8,9 %), beşinci yeri isə Seneqal (2,4 %) tutub.

    Oktyabrda Türkiyəyə 7 ölkə – Azərbaycan, Rusiya, İran (boru kəməri qazı), Əlcəzair, ABŞ, Misir və Seneqal (mayeləşdirilmiş qaz) təbii qaz ixrac edib.

    EPDK-nın məlumatına görə, Azərbaycan 2024-cü ildə Türkiyəyə 11 milyard 478,4 milyon kubmetr qaz (2023-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə +11,9 %) ixrac edib.

    Azərbaycan Türkiyə EPDK
    Азербайджан увеличил с начала 2025 года поставки газа в Турцию на 3,5%

    Son xəbərlər

    12:03
    Foto

    Energetika Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib

    Energetika
    12:01

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanda dezinformasiya problemi ölkənin nüfuzu artdıqca özünü daha qabarıq büruzə verir

    Media
    11:59

    Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    11:58

    Təhsilin İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin olunub

    Elm və təhsil
    11:55

    Burhanəddin Duran: İkinci Qarabağ müharibəsində çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları aparılıb

    Media
    11:46

    Çin Kamboca və Tailanda xüsusi elçi göndərib

    Digər ölkələr
    11:46

    Ömər Kocaman: Forum türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizədə əməkdaşlığını gücləndirəcək

    Media
    11:44

    "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Azərbaycan sahibkarları indiyə qədər 616 investisiya təşviqi sənədi alıblar

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti