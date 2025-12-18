Азербайджан увеличил с начала 2025 года поставки газа в Турцию на 3,5%

Азербайджан в январе-октябре 2025 года экспортировал в Турцию 9 млрд 798,44 млн кубометров газа, что на 3,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на ежемесячные данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

По данным ведомства, из указанного объема 9 млрд 410,87 млн кубометров поставлено на основе долгосрочной договоренности, 387,55 млн кубометров - на спотовой основе.

В октябре объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 996,8 млн кубометров (- 1,17%). При этом 977,63 млн кубометров газа составил экспорт на долгосрочной основе, 19,16 млн кубометров - по спотовому механизму.

В целом, в октябре Турция импортировала 4 млрд 104,8 млн кубометров газа (+3,86%). Из этого объема на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 445,4 млн кубометров (83,94% всех поставок, снижение на 3,92%), сжиженный природный газ (СПГ) - 659,4 млн кубометров (16,06% всех поставок, рост в 1,8 раза).

По объемам поставок в октябре Азербайджан занял второе место (24,28% в общем объеме поставок в Турцию). На первом месте была Россия, на долю которой пришлось 39,67% всех поставок, на третьем - Иран (19,98%), на четвертом - Алжир (8,86%), на пятом - Сенегал (2,4%).

В октябре поставки газа в Турцию осуществлялись из семи стран: Азербайджана, России, Ирана - трубопроводами, Алжира, США, Египта и Сенегала - СПГ.

Отметим, что по данным EPDK Азербайджан в 2024 году поставил в Турцию 11 млрд 478,4 млн кубометров газа (+11,9% от показателя 2023 года).