WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Nazir müavini: "Milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının artırılması mühüm hədəflərdən biridir"

    Biznes
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:29
    Nazir müavini: Milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının artırılması mühüm hədəflərdən biridir

    Azərbaycanda qarşıdakı dövr üçün milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının artırılması mühüm hədəflərdən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin I müavini Elnur Əliyev "Dayaq" mükafatının təqdim olunması mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu sahədə özəl sektorun təşəbbüskarlığı və yeni biznes ideyalarının həyata keçirilməsi önəmlidir: "Mütərəqqi texnologiyaların transferi ilə ixrac yönümlü istehsal proseslərinin ölkəmizdə təşkil edilməsində özəl sektorun rolu böyükdür. Son illər "yaşıl enerji" istehsalının və logistik imkanların genişləndirilməsi istiqamətində dövlət xarici investorlarla birgə irimiqyaslı layihələr həyata keçirir. Paralel olaraq "yaşıl dəyər" zəncirinin müxtəlif həlqələri üzrə komponentlərin istehsalının yaradılması, innovativ rəqəmsal layihələrin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli imkanlar yaradılır".

    ​Bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair 2026-29-cu illər üçün strategiyanın təsdiq olunduğunu xatırladan nazir müavini strategiyanın icrası ilə iqtisadiyyatın rəqəmsal sektorunun ÜDM-də payının artırılması, iqtisadi sferalarda, bütün sferalarda rəqəmsal texnologiyaların tətbiq səviyyəsinin genişlənməsinin hədəfləndiyini diqqətə çatdırıb: "İxrac potensialımızın artırılması və coğrafiyanın genişləndirilməsi eyni zamanda qarşıdakı dövr üçün hədəflərimizdən biridir".

    Elnur Əliyev Dayaq

    Son xəbərlər

    12:03

    Energetika Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib

    Energetika
    12:01

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanda dezinformasiya problemi ölkənin nüfuzu artdıqca özünü daha qabarıq büruzə verir

    Media
    11:59

    Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    11:58

    Təhsilin İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin olunub

    Elm və təhsil
    11:55

    Burhanəddin Duran: İkinci Qarabağ müharibəsində çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları aparılıb

    Media
    11:46

    Çin Kamboca və Tailanda xüsusi elçi göndərib

    Digər ölkələr
    11:46

    Ömər Kocaman: Forum türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizədə əməkdaşlığını gücləndirəcək

    Media
    11:44

    "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Azərbaycan sahibkarları indiyə qədər 616 investisiya təşviqi sənədi alıblar

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti