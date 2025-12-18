Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Замминистра: Частный сектор играет важную роль в трансфере технологий

    Бизнес
    • 18 декабря, 2025
    • 12:15
    Замминистра: Частный сектор играет важную роль в трансфере технологий

    Повышение устойчивости национальной экономики является одной из ключевых задач на предстоящий период.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на церемонии вручения премии "Даяг".

    По его словам, частный сектор играет большую роль в организации экспортно-ориентированных производственных процессов в стране с трансфером передовых технологий.

    В последние годы государство совместно с иностранными инвецсторами реализует крупномасштабные проекты по расширению производства "зеленой" энергии и развитию логистических возможностей. Параллельно создаются благоприятные условия для формирования производств компонентов по различным звеньям "зеленой цепочки стоимости", а также для развития инновационных цифровых проектов.

    Он также отметил, что утвержденная стратегия развития цифровой экономики на 2026–2029 годы направлена на расширение применения цифровых технологий и увеличение экспортного потенциала страны.

    Nazir müavini: "Milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının artırılması mühüm hədəflərdən biridir"

