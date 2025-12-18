Авиация США поднята в небо у берегов Венесуэлы

Четыре американских военных самолета находятся в небе у берегов Венесуэлы на фоне сообщений о возможном военном конфликте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

Речь идет об истребителе F/A-18E/F Super Hornet, двух самолетах радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубном тактическом самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.