    Авиация США поднята в небо у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 01:19
    Четыре американских военных самолета находятся в небе у берегов Венесуэлы на фоне сообщений о возможном военном конфликте.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

    Речь идет об истребителе F/A-18E/F Super Hornet, двух самолетах радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубном тактическом самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

    ABŞ-nin hərbi təyyarələri Venesuela sahillərində səmaya qaldırılıb

