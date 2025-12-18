WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Elnur Əliyev: "11 ayda sənaye istehsalının 70%-dən çoxu özəl sektorun payına düşüb"

    Sənaye
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:39
    Elnur Əliyev: 11 ayda sənaye istehsalının 70%-dən çoxu özəl sektorun payına düşüb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda sənaye istehsalının 70 %-dən çoxu özəl sektorun payına düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin I müavini Elnur Əliyev "Dayaq" mükafatının təqdim olunması mərasimində bildirib.

    "Xüsusilə sənayenin inkişafı ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından prioritetdir", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, nazir müavini deyib ki, ölkəmizdə inklüziv sahibkarlığın inkişafı, qadınların biznes təşəbbüslərinin reallaşdırılmasına şərait yaradılıb: "Bunun nəticəsidir ki, bu ilin 9 ayında qadın sahibkarlarımızın sayı artaraq 339 minə yaxınlaşıb".

    Elnur Əliyev sənaye
