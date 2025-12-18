Elnur Əliyev: "11 ayda sənaye istehsalının 70%-dən çoxu özəl sektorun payına düşüb"
Sənaye
- 18 dekabr, 2025
- 11:39
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda sənaye istehsalının 70 %-dən çoxu özəl sektorun payına düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin I müavini Elnur Əliyev "Dayaq" mükafatının təqdim olunması mərasimində bildirib.
"Xüsusilə sənayenin inkişafı ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından prioritetdir", - deyə o qeyd edib.
Bundan başqa, nazir müavini deyib ki, ölkəmizdə inklüziv sahibkarlığın inkişafı, qadınların biznes təşəbbüslərinin reallaşdırılmasına şərait yaradılıb: "Bunun nəticəsidir ki, bu ilin 9 ayında qadın sahibkarlarımızın sayı artaraq 339 minə yaxınlaşıb".
