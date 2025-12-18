Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Замминистра: Частный сектор обеспечивает более 70% промпроизводства Азербайджана

    Промышленность
    • 18 декабря, 2025
    • 11:57
    Замминистра: Частный сектор обеспечивает более 70% промпроизводства Азербайджана

    В Азербайджане за январь-ноябрь 2025 года более 70% промышленного производства пришлось на долю частного сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на церемонии вручения предпринимателям премии Dayaq.

    "Развитие промышленности является приоритетом с точки зрения повышения конкурентоспособности экономики страны", - отметил он.

    Кроме того, замминистра отметил, что в стране созданы условия для развития инклюзивного предпринимательства, реализации бизнес-инициатив женщин: "В результате, за 9 месяцев этого года число женщин-предпринимателей увеличилось почти до 339 тыс.".

    промышленность промпроизводство частный сектор Эльнур Алиев
    Elnur Əliyev: "11 ayda sənaye istehsalının 70%-dən çoxu özəl sektorun payına düşüb"

    Последние новости

    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:36

    Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:32

    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Инфраструктура
    12:30

    ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформацией

    Медиа
    12:29

    Туристический центр "Шахдаг" объявил о начале зимнего сезона

    Туризм
    Лента новостей