Замминистра: Частный сектор обеспечивает более 70% промпроизводства Азербайджана

В Азербайджане за январь-ноябрь 2025 года более 70% промышленного производства пришлось на долю частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на церемонии вручения предпринимателям премии Dayaq.

"Развитие промышленности является приоритетом с точки зрения повышения конкурентоспособности экономики страны", - отметил он.

Кроме того, замминистра отметил, что в стране созданы условия для развития инклюзивного предпринимательства, реализации бизнес-инициатив женщин: "В результате, за 9 месяцев этого года число женщин-предпринимателей увеличилось почти до 339 тыс.".