WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda BMT TŞ-nin iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 04:31
    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda BMT TŞ-nin iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Venesuela ABŞ-nin davam edən aqressiyası səbəbindən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" respublikanın məktubuna istinadən məlumat yayıb.

    Beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi iclasın 23 dekabr çərşənbə axşamı keçirilə biləcəyini bildirib.

    Qeyd edək ki, dekabr ayında Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edən Sloveniyanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyi Venesueladan qurumun Karib dənizindəki vəziyyətlə bağlı təcili iclasının keçirilməsi ilə bağlı sorğu aldığını təsdiqləyib. Təhlükəsizlik Şurasının sədri məsələ ilə bağlı TŞ üzvləri ilə məsləhətləşmələr aparır.

    BMT Venesuela ABŞ
    Венесуэла инициировала заседание Совбеза ООН на фоне напряженности с США

    Son xəbərlər

    05:05

    Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    04:31

    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda BMT TŞ-nin iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edib

    Digər ölkələr
    03:39

    Venesuela Ordusu ABŞ-ni hərbi müdaxilə təhdidində və nefti ələ keçirmək cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    03:22

    Ursula Fon der Lyayen: Aİ-nin genişlənməsi strateji seçimdir

    Digər ölkələr
    02:54

    Türkiyədə silahlı insident zamanı bir futbolçu və daha iki nəfər yaralanıb

    Region
    02:49

    Venesuela Trampın təhdidlərinə cavab olaraq tankerlər üçün hərbi müşayiət tətbiq edib

    Digər ölkələr
    02:11

    Tramp ABŞ-nin Venesuelanın oğurladığı neft hüquqlarını geri qaytarmaq niyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:58

    ABŞ-nin hərbi təyyarələri Venesuela sahillərində səmaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti