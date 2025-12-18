Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Венесуэла инициировала заседание Совбеза ООН на фоне напряженности с США

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 04:22
    Венесуэла инициировала заседание Совбеза ООН на фоне напряженности с США

    Венесуэла попросила ООН о заседании из-за продолжающейся агрессии США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо республики.

    Представитель международной организации заявил, что заседание может пройти во вторник, 23 декабря.

    Отметим, что постпредство Словении при ООН, исполняющее функции председателя Совета Безопасности (СБ) в декабре, подтвердило, что получило запрос от Венесуэлы на проведение экстренного заседания органа по ситуации в Карибском море, председатель Совбеза проводит консультации с членами СБ по данному поводу.

    Венесуэла Совбез ООН заседание США
    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda BMT TŞ-nin iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Последние новости

    04:59

    У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    04:22

    Венесуэла инициировала заседание Совбеза ООН на фоне напряженности с США

    Другие страны
    04:13

    Палата представителей США отклонила резолюцию против боевых действий в отношении Венесуэлы

    Другие страны
    03:42

    В турецком Коджаэли в результате стрельбы пострадали три человека

    В регионе
    03:17

    ВС Венесуэлы обвинили США в угрозах военного вмешательства и попытке захвата нефти

    Другие страны
    02:54

    Урсула фон дер Ляйен: Расширение ЕС – стратегический выбор

    Другие страны
    02:26

    СМИ: Венесуэла ввела военный эскорт для танкеров в ответ на угрозы Трампа

    Другие страны
    01:48

    Трамп заявил о намерении США вернуть похищенные Венесуэлой права на нефть

    Другие страны
    01:19

    Авиация США поднята в небо у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    Лента новостей