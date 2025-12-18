Венесуэла инициировала заседание Совбеза ООН на фоне напряженности с США

Венесуэла попросила ООН о заседании из-за продолжающейся агрессии США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо республики.

Представитель международной организации заявил, что заседание может пройти во вторник, 23 декабря.

Отметим, что постпредство Словении при ООН, исполняющее функции председателя Совета Безопасности (СБ) в декабре, подтвердило, что получило запрос от Венесуэлы на проведение экстренного заседания органа по ситуации в Карибском море, председатель Совбеза проводит консультации с членами СБ по данному поводу.