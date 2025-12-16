Politico: США требуют от Украины отказаться от территорий в обмен на безопасность

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине ультиматум о территориальных уступках в обмен на предоставление гарантий безопасности, схожих со статьей 5 Североатлантического договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны НАТО.

Как передает Report со ссылкой на газету Politico, Киев должен согласиться на эти условия сейчас, иначе следующее предложение от американской стороны не будет столь выгодным.

Как отмечается в материале, США предлагают Украине гарантии безопасности, которые аналогичны тем, которые она получила бы в рамках НАТО. Это предложение является самым сильным и явным обязательством по обеспечению безопасности, которое администрация Трампа выдвинула в отношении Украины, подчеркивает Politico. Однако, как говорится в статье, оно сопровождается косвенным ультиматумом: примите его сейчас или следующее предложение будет не таким щедрым.

Авторы материала указывают, что таким образом Вашингтон пытается заставить Владимира Зеленского пойти на сделку как можно скорее. "Основой этого соглашения являются действительно очень сильные гарантии, подобные статье 5", - приводит Politico слова высокопоставленного американского чиновника. "Эти гарантии не будут лежать на столе переговоров вечно. Эти гарантии доступны прямо сейчас, если будет достигнуто благоприятное решение", - добавил он.

Как указали собеседники газеты, США ожидают, что Россия даст согласие на такие условия, а также на вступление Украины в ЕС. Один из источников отметил, что в настоящее время прорабатывается и предложение о том, чтобы РФ и Украина разделили контроль над Запорожской АЭС. Его суть сводится к тому, что обе стороны должны получать по 50% вырабатываемой там электроэнергии. Ожидается, что после ответа Зеленского США будут обсуждать детали будущей сделки с Россией, пишет Politico.