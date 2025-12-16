Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Депутаты поддержали инициативу Ильхама Алиева об амнистии

    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 11:53
    Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении амнистии принесет радость тысячам семей по всей стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    "Это шаг, который принесет радость тысячам семей. Я полностью поддерживаю инициативу главы государства", - подчеркнул он.

    Парламентарий Бахруз Магеррамов отметил, что инициатива лидера Азербайджана об объявлении амнистии демонстрирует способность государства заботиться о своих гражданах.

    Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии. Ожидается, что акт об амнистии распространится в общей сложности более чем на 20 тысяч человек.

    Deputatlar İlham Əliyevin amnistiya elan edilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyib

    Лента новостей