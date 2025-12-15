Президент Азербайджана выдвинул инициативу об объявлении амнистии

Принимая во внимание, что восстановление суверенитета Азербайджана, утверждение высшей юридической силы Конституции Азербайджана на всей территории страны являются величайшей исторической победой нашего народа, оставаясь приверженным традициям гуманизма и милосердия, веря в воспитательное значение освобождения от наказания, надеясь, что освобожденные от наказания лица будут неукоснительно соблюдать законы и внесут свой вклад в развитие нашего государства, президент Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии.

Как сообщает Report, согласно проекту акта об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, получивших инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и других лиц.

Наряду с этим, согласно проекту, ряд лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности, будет освобожден от наказания или неотбытая часть их наказания будет сокращена.

Ожидается, что представленный президентом Азербайджана в Милли Меджлис Акт об амнистии станет крупнейшей амнистией по числу лиц, в отношении которых она будет применена, в том числе по числу осужденных, которые будут освобождены от наказания в виде лишения свободы. Так, ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности более 20 тысяч человек.

Прогнозируется, что более 5 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде лишения свободы, срок лишения свободы более чем 3 тысяч лиц, приговоренных к такому же наказанию, будет сокращен, более 7 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тысяч осужденных - от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных наказаний. Кроме того, более тысячи лиц будут освобождены от уголовной ответственности.