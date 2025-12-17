В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4

Землетрясение магнитудой 4 было зарегистрировано в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, очаг подземных толчков находился на глубине 7,41 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.