В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4
В регионе
- 17 декабря, 2025
- 06:12
Землетрясение магнитудой 4 было зарегистрировано в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны.
Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, очаг подземных толчков находился на глубине 7,41 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Последние новости
07:28
Фото
В Лачын, Ходжавенд и Агдам выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
07:11
Мерц раскрыл детали переговоров по УкраинеДругие страны
07:06
Фото
Бывший вынужденный переселенец: Я с нетерпением ждал дня, когда вернусь в ЛачынВнутренняя политика
06:48
Возвращающаяся в родное село супруга шехида: Сегодня меня переполняет чувство радостиВнутренняя политика
06:33
Глава МИД КНР выступил за ведущую роль Палестины в послевоенном управлении ГазойДругие страны
06:12
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4В регионе
05:51
Фото
В массовом ДТП в Стамбуле пострадали семь человекВ регионе
05:19
9News: В Сиднее из-за траура отменили часть рождественских мероприятийДругие страны
04:47