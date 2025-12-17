Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В регионе
    • 17 декабря, 2025
    • 06:12
    В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4

    Землетрясение магнитудой 4 было зарегистрировано в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, очаг подземных толчков находился на глубине 7,41 км.

    Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Türkiyənin Hatay vilayətində 4 maqnitudalı zəlzələ olub

