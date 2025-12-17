Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    17 декабря, 2025
    08:25
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Улица Абдулваxаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

