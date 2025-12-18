Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    СМИ: Венесуэла ввела военный эскорт для танкеров в ответ на угрозы Трампа

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 02:26
    Правительство Венесуэлы ввело военный эскорт для танкеров в ответ на угрозы американского лидера Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом пишет The New York Times (NYT).

    Отмечается, что после того, как президент Соединенных Штатов заявил о блокаде на санкционные танкеры, ведущие бизнес с Венесуэлой, несколько судов, перевозивших нефтяные побочные продукты, вышли с восточного побережья страны в сопровождении ВМС.

    По данным издания, суда, которые перевозили нефтяные продукты из порта Хосе, направлялись на азиатские рынки. Американский чиновник отметил, что Белый дом узнал об эскорте и рассматривает различные варианты действий. При этом неизвестно, находились ли эти танкеры в списке судов, которые попадают под санкции США.

    Напомним, что ранее журналист Такер Карлсон заявил, что глава США Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете, запланированного на среду, 17 декабря, в 21:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени 18 декабря).

    До этого политик потребовал от Венесуэлы вернуть собственность США и указал, что республика полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки.

    Венесуэла Дональд Трамп США
    Venesuela Trampın təhdidlərinə cavab olaraq tankerlər üçün hərbi müşayiət tətbiq edib

