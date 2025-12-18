Урсула фон дер Ляйен: Расширение ЕС – стратегический выбор

На сегодняшний день инвестиционный план ЕС для стран Западных Балкан мобилизовал 18 млрд евро, включая 6 млрд в виде грантов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС–Западные Балканы, прошедшего вечером 17 декабря в Брюсселе.

По всему региону реализуется более 68 флагманских проектов по финансированию критически важной инфраструктуры в сфере транспорта, энергетики, цифровой связи и экологии. Эти инвестиции делают регион более конкурентоспособным и лучше связанным с единым рынком ЕС, отметила она.

В результате реализуемого Плана роста в будущем году ожидается увеличение экономик Западных Балкан на 3%.

По словам фон дер Ляйен, впервые за более чем десятилетие расширение стало реальной возможностью. "И это стратегический выбор и инвестиция в нашу общую безопасность и свободу", - отметила она.

Особого прогресса в этом направлении добились Албания и Черногория. Косово также движется в верном направлении. После того, как здесь были проведены определенные реформы, ЕС планирует выделить 216 млн евро финансовой помощи региону, заявила глава ЕК.