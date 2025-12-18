У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано неподалеку от побережья Панамы.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 155 км к юго-востоку от города Бурика. Очаг залегал на глубине 13 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.