У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,4
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 04:59
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано неподалеку от побережья Панамы.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 155 км к юго-востоку от города Бурика. Очаг залегал на глубине 13 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
