Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 05:05
Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri Burika şəhərindən 155 kilometr cənub-şərqdə, ocağı isə 13 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
