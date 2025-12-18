WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 05:05
    Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri Burika şəhərindən 155 kilometr cənub-şərqdə, ocağı isə 13 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Panama Zəlzələ sunami
    У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Son xəbərlər

    05:05

    Panama sahillərində 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    04:31

    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda BMT TŞ-nin iclasının çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edib

    Digər ölkələr
    03:39

    Venesuela Ordusu ABŞ-ni hərbi müdaxilə təhdidində və nefti ələ keçirmək cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    03:22

    Ursula Fon der Lyayen: Aİ-nin genişlənməsi strateji seçimdir

    Digər ölkələr
    02:54

    Türkiyədə silahlı insident zamanı bir futbolçu və daha iki nəfər yaralanıb

    Region
    02:49

    Venesuela Trampın təhdidlərinə cavab olaraq tankerlər üçün hərbi müşayiət tətbiq edib

    Digər ölkələr
    02:11

    Tramp ABŞ-nin Venesuelanın oğurladığı neft hüquqlarını geri qaytarmaq niyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:58

    ABŞ-nin hərbi təyyarələri Venesuela sahillərində səmaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti