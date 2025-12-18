В турецком Коджаэли в результате стрельбы пострадали три человека
В регионе
- 18 декабря, 2025
- 03:42
В турецком городе Коджаэли в результате вооруженного инцидента пострадали три человека.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, конфликт между двумя группами лиц перерос в стрельбу.
В результате огнестрельные ранения получили футболист клуба "Sultanbeyli Belediye Spor" Угурджан Бекчи и ещё два человека.
На место происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Пострадавшие госпитализированы. Сообщается, что У. Бекчи получил ранение ноги и был прооперирован.
Полиция начала розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления. Причины конфликта пока неизвестны. Также не уточняется, из какого вида огнестрельного оружия были произведены выстрелы.
По факту ведется расследование.
