Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В турецком Коджаэли в результате стрельбы пострадали три человека

    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 03:42
    В турецком Коджаэли в результате стрельбы пострадали три человека

    В турецком городе Коджаэли в результате вооруженного инцидента пострадали три человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, конфликт между двумя группами лиц перерос в стрельбу.

    В результате огнестрельные ранения получили футболист клуба "Sultanbeyli Belediye Spor" Угурджан Бекчи и ещё два человека.

    На место происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Пострадавшие госпитализированы. Сообщается, что У. Бекчи получил ранение ноги и был прооперирован.

    Полиция начала розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления. Причины конфликта пока неизвестны. Также не уточняется, из какого вида огнестрельного оружия были произведены выстрелы.

    По факту ведется расследование.

    Коджаэли Турция стрельба футболист
    Türkiyədə silahlı insident zamanı bir futbolçu və daha iki nəfər yaralanıb

    Последние новости

    04:59

    У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    04:22

    Венесуэла инициировала заседание Совбеза ООН на фоне напряженности с США

    Другие страны
    04:13

    Палата представителей США отклонила резолюцию против боевых действий в отношении Венесуэлы

    Другие страны
    03:42

    В турецком Коджаэли в результате стрельбы пострадали три человека

    В регионе
    03:17

    ВС Венесуэлы обвинили США в угрозах военного вмешательства и попытке захвата нефти

    Другие страны
    02:54

    Урсула фон дер Ляйен: Расширение ЕС – стратегический выбор

    Другие страны
    02:26

    СМИ: Венесуэла ввела военный эскорт для танкеров в ответ на угрозы Трампа

    Другие страны
    01:48

    Трамп заявил о намерении США вернуть похищенные Венесуэлой права на нефть

    Другие страны
    01:19

    Авиация США поднята в небо у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    Лента новостей