Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья Измира
В регионе
- 10 января, 2026
- 15:50
У берегов провинции Измир в Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, сотрудникам береговой охраны удалось спасти 37 человек.
Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х.
Инцидент произошел в районе Дикили, 37 человек спасены, еще один мигрант найден мертвым. По предварительным данным, на борту находились в общей сложности 45 человек. Судьба семи мигрантов остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.
К операции также привлечен вертолет береговой охраны TCSG-502.
Последние новости
16:11
Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции автопрома из Турции примерно на 2%Бизнес
15:50
Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья ИзмираВ регионе
15:38
США: Иран использует боевиков "Хезболлы" для подавления протестовДругие страны
15:22
Баку и Киев обсудили совместные проекты по восстановлению УкраиныВнешняя политика
15:18
ЕС предоставит Египту очередной транш макрофинансовой помощи в €1 млрдДругие страны
15:12
Глава МИД Израиля в этом месяце посетит АзербайджанВнешняя политика
14:58
МЧС Азербайджана призывает к соблюдению мер безопасности в ветренную погодуПроисшествия
14:51
Южный переходный совет Йемена опроверг сообщения о самороспускеДругие страны
14:41