Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья Измира

У берегов провинции Измир в Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, сотрудникам береговой охраны удалось спасти 37 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х.

Инцидент произошел в районе Дикили, 37 человек спасены, еще один мигрант найден мертвым. По предварительным данным, на борту находились в общей сложности 45 человек. Судьба семи мигрантов остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.

К операции также привлечен вертолет береговой охраны TCSG-502.