    Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья Измира

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 15:50
    Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья Измира

    У берегов провинции Измир в Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, сотрудникам береговой охраны удалось спасти 37 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х.

    Инцидент произошел в районе Дикили, 37 человек спасены, еще один мигрант найден мертвым. По предварительным данным, на борту находились в общей сложности 45 человек. Судьба семи мигрантов остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.

    К операции также привлечен вертолет береговой охраны TCSG-502.

    İzmir sahillərində batan rezin qayıqdan 37 miqrant xilas edilib
    Türkiye's coast guard rescues 37 migrants off Izmir coast

