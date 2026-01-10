İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İzmir sahillərində batan rezin qayıqdan 37 miqrant xilas edilib

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 15:35
    İzmirin Dikili rayonunun Bademli sahillərində aparılan axtarış-xilasetmə əməliyyatları nəticəsində bir ədəd rezin qayığın içərisindən 37 qeyri-qanuni miqrant sağ olaraq xilas edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X" hesabında yazıb.

    Nazir bildirib ki, ərazidə miqrant qayığının olduğu barədə məlumat daxil olduqdan dərhal sonra axtarış-xilasetmə üçün TCSG-61 və TCSG-907 təyin edilib.

    Nəticədə əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən yarıbatmış vəziyyətdə olan qayıq tapılıb. 37 nəfər xilas edilib, bir miqrantın isə cəsədi tapılıb.

    Məlumata görə, miqrantların sayı ümumilikdə 45 nəfər olub və itkin düşdüyü ehtimal edilən 7 qeyri-qanuni miqrantla bağlı axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir.

    Hadisə yerinə TCSG-502 nömrəli sahil mühafizəsi helikopteri cəlb edilib.

    Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья Измира
    Türkiye's coast guard rescues 37 migrants off Izmir coast

