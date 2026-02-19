İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 19 fevral, 2026
    • 17:41
    Yuventus Realın futbolçusu ilə maraqlanır

    İtaliyanın "Yuventus" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Antonio Rüdigerlə maraqlanır.

    "Report" "Calciomercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qoca sinyora" yayda müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir.

    Almaniyalı oyunçu azad agent kimi "Yuventus"a keçə bilər.

    Qeyd edək ki, Rüdiger cari mövsüm 11 matçda meydana çıxıb.

