"Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 17:41
İtaliyanın "Yuventus" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Antonio Rüdigerlə maraqlanır.
"Report" "Calciomercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qoca sinyora" yayda müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir.
Almaniyalı oyunçu azad agent kimi "Yuventus"a keçə bilər.
Qeyd edək ki, Rüdiger cari mövsüm 11 matçda meydana çıxıb.
Son xəbərlər
17:47
Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldırMədəniyyət siyasəti
17:41
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
17:41
"Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
17:38
Foto
Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülübEkologiya
17:34
Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblərDigər ölkələr
17:29
Foto
BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıbİqtisadiyyat
17:29
Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcəkDigər ölkələr
17:27
Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
17:26
Foto