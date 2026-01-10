В ДТП с минивэном на севере Таиланда пострадали шесть израильских туристов
Другие страны
- 10 января, 2026
- 16:15
На севере Таиланда произошло ДТП с участием израильских туристов, пострадали шесть человек, один из них находится в критическом состоянии.
Как сообщает Report со ссылкой на Ynet, инцидент произошел в районе города Чиангмай.
В минивэне находились 10 израильских туристов. "В аварии пострадали шесть человек. Один находится в критическом состоянии, еще 5 получили менее серьезные травмы",- отмечает издание.
На место происшествия были направлены медицинские бригады. При содействии поисково-спасательной организации Magnus Search and Rescue пострадавшие были эвакуированы и доставлены в три больницы.
Последние новости
16:46
Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за штормаВ регионе
16:24
МВД: Сотрудники полиции за сутки изъяли 20 ружей и более 8 тыс. патроновПроисшествия
16:15
В ДТП с минивэном на севере Таиланда пострадали шесть израильских туристовДругие страны
16:11
Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции автопрома из Турции примерно на 2%Бизнес
15:50
Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья ИзмираВ регионе
15:38
США: Иран использует боевиков "Хезболлы" для подавления протестовДругие страны
15:22
Баку и Киев обсудили совместные проекты по восстановлению УкраиныВнешняя политика
15:18
ЕС предоставит Египту очередной транш макрофинансовой помощи в €1 млрдДругие страны
15:12