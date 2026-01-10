Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В ДТП с минивэном на севере Таиланда пострадали шесть израильских туристов

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 16:15
    В ДТП с минивэном на севере Таиланда пострадали шесть израильских туристов

    На севере Таиланда произошло ДТП с участием израильских туристов, пострадали шесть человек, один из них находится в критическом состоянии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ynet, инцидент произошел в районе города Чиангмай.

    В минивэне находились 10 израильских туристов. "В аварии пострадали шесть человек. Один находится в критическом состоянии, еще 5 получили менее серьезные травмы",- отмечает издание.

    На место происшествия были направлены медицинские бригады. При содействии поисково-спасательной организации Magnus Search and Rescue пострадавшие были эвакуированы и доставлены в три больницы.

