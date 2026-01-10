США: Иран использует боевиков "Хезболлы" для подавления протестов

Госдепартамент США заявил, что власти Ирана привлекают боевиков из "Хезболлы" и иракских вооруженных формирований для подавления мирных протестов в стране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в соцсети Х.

В Госдепе подчеркнули, что Иран на протяжении многих лет расходовал миллиарды долларов, принадлежащих народу, на поддержку прокси-групп за рубежом. Применение этих сил против граждан Ирана в Вашингтоне охарактеризовали как нарушение прав населения.