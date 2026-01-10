Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    США: Иран использует боевиков "Хезболлы" для подавления протестов

    • 10 января, 2026
    • 15:38
    США: Иран использует боевиков Хезболлы для подавления протестов

    Госдепартамент США заявил, что власти Ирана привлекают боевиков из "Хезболлы" и иракских вооруженных формирований для подавления мирных протестов в стране.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в соцсети Х.

    В Госдепе подчеркнули, что Иран на протяжении многих лет расходовал миллиарды долларов, принадлежащих народу, на поддержку прокси-групп за рубежом. Применение этих сил против граждан Ирана в Вашингтоне охарактеризовали как нарушение прав населения.

    ABŞ: İran etirazları yatırmaq üçün "Hizbullah" döyüşçülərindən istifadə edir

