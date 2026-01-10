İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 15:47
    ABŞ: İran etirazları yatırmaq üçün Hizbullah döyüşçülərindən istifadə edir

    ABŞ Dövlət Departamenti bəyan edib ki, İran hakimiyyəti ölkədəki dinc etirazları yatırmaq üçün "Hizbullah" və İraq silahlı birləşmələrindən olan döyüşçüləri cəlb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatında deyilib.

    Bildirilib ki, İran uzun illər ərzində xalqa məxsus milyardlarla dolları xaricdəki proksi qruplarını dəstəkləməyə sərf edib. Bu qüvvələrin İran vətəndaşlarına qarşı tətbiq edilməsini Vaşinqtonda əhalinin hüquqlarının pozulması kimi xarakterizə ediblər.

