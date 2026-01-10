ABŞ: İran etirazları yatırmaq üçün "Hizbullah" döyüşçülərindən istifadə edir
Digər ölkələr
10 yanvar, 2026
- 15:47
ABŞ Dövlət Departamenti bəyan edib ki, İran hakimiyyəti ölkədəki dinc etirazları yatırmaq üçün "Hizbullah" və İraq silahlı birləşmələrindən olan döyüşçüləri cəlb edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatında deyilib.
Bildirilib ki, İran uzun illər ərzində xalqa məxsus milyardlarla dolları xaricdəki proksi qruplarını dəstəkləməyə sərf edib. Bu qüvvələrin İran vətəndaşlarına qarşı tətbiq edilməsini Vaşinqtonda əhalinin hüquqlarının pozulması kimi xarakterizə ediblər.
