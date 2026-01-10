Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана 11-12 января ожидается усиление ветра.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Гобустане, Хызы, Гусаре, Дашкесане будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязане, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Гяндже, Гедабее, Гёйгёле, Нафталане, Самухе, Геранбое, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде ожидается юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.