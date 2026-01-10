Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    • 10 января, 2026
    • 17:01
    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана 11-12 января ожидается усиление ветра.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Гобустане, Хызы, Гусаре, Дашкесане будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Шабране, Хачмазе, Губе, Сиязане, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Гяндже, Гедабее, Гёйгёле, Нафталане, Самухе, Геранбое, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде ожидается юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

    прогноз погоды сильный ветер Азербайджан
    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    17:36

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    17:32

    Генпрокурор Ирана пригрозил протестующим смертной казнью

    В регионе
    17:26

    МВД Азербайджана: За минувшие сутки найдены пять пропавших без вести

    Происшествия
    17:09

    Санду: Молдова выражает солидарность с гражданами Ирана

    Другие страны
    17:01

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    16:46

    Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за шторма

    В регионе
    16:24

    МВД: Сотрудники полиции за сутки изъяли 20 ружей и более 8 тыс. патронов

    Происшествия
    16:15

    В ДТП с минивэном на севере Таиланда пострадали шесть израильских туристов

    Другие страны
    16:11

    Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции автопрома из Турции примерно на 2%

    Бизнес
    Лента новостей