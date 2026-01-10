Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции автопрома из Турции примерно на 2%

В 2025 году Азербайджан импортировал продукцию автомобильной промышленности из Турции на $94,95 млн, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

Только в декабре Турция экспортировала в Азербайджан продукцию автомобильной промышленности на $12,262 млн, что на 22,8% больше по сравнению с показателем годичной давности.

Общая стоимость экспорта продукции автомобильной промышленности Турции за прошлый год увеличилась на 11,6% в годовом сравнении до $41 млрд 521 млн, а в декабре выросла на 8% до $3,761 млрд.