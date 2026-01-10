Azərbaycan Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 2 %-ə yaxın artırıb
- 10 yanvar, 2026
- 15:39
2025-ci ildə Azərbaycan Türkiyədən 94,95 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,5 % çoxdur.
Təkcə dekabrda isə Türkiyə Azərbaycana 12,262 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22,8 % çoxdur.
Ötən il Türkiyənin avtomobil sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 11,6 % artaraq 41 milyard 521 milyon ABŞ dollarına, dekabrda isə 8 % artaraq 3,761 milyard ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını Almaniya 6 milyard 611,619 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 36,1 % çox), Fransa 5 milyard 088,22 milyon ABŞ dolları (16,8 % çox) və Böyük Britaniya 4 milyard 218,01 milyon ABŞ dolları (1,2 % çox) dəyərində həyata keçirib.