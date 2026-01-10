İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Azərbaycan Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 2 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 10 yanvar, 2026
    • 15:39
    Azərbaycan Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 2 %-ə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Türkiyədən 94,95 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,5 % çoxdur.

    Təkcə dekabrda isə Türkiyə Azərbaycana 12,262 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22,8 % çoxdur.

    Ötən il Türkiyənin avtomobil sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 11,6 % artaraq 41 milyard 521 milyon ABŞ dollarına, dekabrda isə 8 % artaraq 3,761 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını Almaniya 6 milyard 611,619 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 36,1 % çox), Fransa 5 milyard 088,22 milyon ABŞ dolları (16,8 % çox) və Böyük Britaniya 4 milyard 218,01 milyon ABŞ dolları (1,2 % çox) dəyərində həyata keçirib.

    avtomobil sənayesi Türkiyə İxracatçılar Məclisi
    Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции автопрома из Турции примерно на 2%

