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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Apple" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 17 %-ni itirib

    İKT
    • 02 noyabr, 2026
    • 10:36
    Apple Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 17 %-ni itirib

    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanın mobil cihazlar bazarında "Samsung"un payı 38,06 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, sentyabr ayına nisbətən 2,9 faiz bəndi az, 2025-ci ilin oktyabr ayının göstəricisi ilə müqayisədə 13,51 faiz bəndi çoxdur.

    İkinci sıradakı "Xiaomi"nin bazar payı aylıq müqayisədə 1,13 faiz bəndi azalaraq, illik müqayisədə isə 9,71 faiz bəndi artaraq 27,58 % olub.

    Üçüncü pillədəki "Apple"ın bazar payı aylıq müqayisədə 1,91 faiz bəndi artaraq və illik müqayisədə 3,62 faiz bəndi və ya 17 % azalaraq 17,58 % olub.

    Növbəti pillədə qərarlaşan adları açıqlanmayan brendlərin bazar payı aylıq müqayisədə 1,73 faiz bəndi artaraq, illik müqayisədə isə 16,5 faiz bəndi azalaraq 9,21 % təşkil edib.

    Mobil cihazlar Statcounter agentliyi Apple Inc Samsung Xiaomi Azərbaycan
    Apple loses 17% of mobile market share in Azerbaijan
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