Adil Kərimli Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək
Mədəniyyət siyasəti
- 02 noyabr, 2026
- 10:33
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, qəbul noyabrın 27-də saat 10:00-da Masallı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində olacaq. Qəbulda Masallı, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad rayonları və Lənkəran şəhərindən olan vətəndaşlar iştirak edə bilər.
Son xəbərlər
11:31
Ötən ay 48 898 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
11:28
Foto
Media və Yayım Şurası: Dövlət başçısının səsləndirmədiyi ifadələrin rəsmi mövqeyi kimi təqdim olunması kobud dezinformasiya nümunəsidirDaxili siyasət
11:27
Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycana köçürülən ermənilər əcdadlarımıza məxsus dini abidələri ələ keçiriblərDaxili siyasət
11:24
FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasında PSJ-nin oyununu idarə edəcəkFutbol
11:22
Konkur üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkFərdi
11:15
Azərbaycan Avropa çempionatında 40 şahmatçı ilə təmsil olunacaqFərdi
11:14
Azərbaycandakı internet trafikində botların payı oktyabrda 27 %-dən çox azalıbİKT
11:11
Foto
Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblarFərdi
11:07
"Araz Supermarket" barədə protokol tərtib olunubBiznes