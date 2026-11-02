İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Adil Kərimli Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 02 noyabr, 2026
    • 10:33
    Adil Kərimli Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, qəbul noyabrın 27-də saat 10:00-da Masallı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində olacaq. Qəbulda Masallı, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad rayonları və Lənkəran şəhərindən olan vətəndaşlar iştirak edə bilər.

    Adil Kərimli Vətəndaş qəbulu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi
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