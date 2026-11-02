Oğuzda 61 yaşlı kişinin meşədə yanmış meyiti tapılıb
Hadisə
- 02 noyabr, 2026
- 10:33
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Oğuzda 61 yaşlı kişinin yanmış meyiti tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, Oğuz şəhər sakini 1965-ci il təvəllüdlü Aqil Ədil oğlu Rəsulovun yanmış meyiti şəhərin meşəlik ərazisində tapılıb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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