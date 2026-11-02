İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Oğuzda 61 yaşlı kişinin meşədə yanmış meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2026
    • 10:33
    Oğuzda 61 yaşlı kişinin meşədə yanmış meyiti tapılıb

    Oğuzda 61 yaşlı kişinin yanmış meyiti tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Oğuz şəhər sakini 1965-ci il təvəllüdlü Aqil Ədil oğlu Rəsulovun yanmış meyiti şəhərin meşəlik ərazisində tapılıb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Yanğın hadisəsi Araşdırma Meyit Oğuz
    Обгоревшее тело 61-летнего мужчины найдено в лесу в Огузе
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:31
    Ötən ay 48 898 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
    Digər
    11:28
    Foto
    Media və Yayım Şurası: Dövlət başçısının səsləndirmədiyi ifadələrin rəsmi mövqeyi kimi təqdim olunması kobud dezinformasiya nümunəsidir
    Daxili siyasət
    11:27
    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycana köçürülən ermənilər əcdadlarımıza məxsus dini abidələri ələ keçiriblər
    Daxili siyasət
    11:24
    FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasında PSJ-nin oyununu idarə edəcək
    Futbol
    11:22
    Konkur üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək
    Fərdi
    11:15
    Azərbaycan Avropa çempionatında 40 şahmatçı ilə təmsil olunacaq
    Fərdi
    11:14
    Azərbaycandakı internet trafikində botların payı oktyabrda 27 %-dən çox azalıb
    İKT
    11:11
    Foto
    Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar
    Fərdi
    11:07
    "Araz Supermarket" barədə protokol tərtib olunub
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti